Haberler Gündem Haberleri Çocuklarla iftar yapan Emine Erdoğan: “Çocuk, bayram demektir”
Giriş Tarihi: 24.4.2022 00:17 Son Güncelleme: 24.4.2022 00:17

Çocuklarla iftar yapan Emine Erdoğan: “Çocuk, bayram demektir”

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Çocuklarla iftar yapan Emine Erdoğan: “Çocuk, bayram demektir”

Maltepe Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde çocuklarla birlikte iftar yapan Emine Erdoğan, “Yarına umut olan çocuklarımızın her birini sevgiyle kucaklıyorum.” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Maltepe Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde çocuklarla iftar yaptı.

ÇOCUKLARLA AYNI SOFRADA

İftar programının ardından Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter Hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Çocuk, bayram demektir.🎈İftar soframızın bereketi, İstanbul Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan devlet korumasındaki çocuklarımızın güler yüzleriydi."dedi.



ONLAR YARINLARIN UMUDU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Erdoğan, "23Nisan coşkusunu birlikte paylaştık. Yarına umut olan çocuklarımızın her birini sevgiyle kucaklıyorum. " ifadelerini kullandı.

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Çocuklarla iftar yapan Emine Erdoğan: “Çocuk, bayram demektir”
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