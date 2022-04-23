Çocuklarla iftar yapan Emine Erdoğan: “Çocuk, bayram demektir”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Maltepe Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde çocuklarla iftar yaptı.

ÇOCUKLARLA AYNI SOFRADA



İftar programının ardından Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter Hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Çocuk, bayram demektir.🎈İftar soframızın bereketi, İstanbul Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan devlet korumasındaki çocuklarımızın güler yüzleriydi."dedi.





ONLAR YARINLARIN UMUDU



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Erdoğan, "23Nisan coşkusunu birlikte paylaştık. Yarına umut olan çocuklarımızın her birini sevgiyle kucaklıyorum. " ifadelerini kullandı.