Emine Erdoğan’dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir mesaj yayınladı.

HUZUR, BİR ÇOCUĞUN GÜLÜŞÜDÜR

Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Hayat, bir çocuğun gözlerindeki ışıltıdır. Umut, elleri kalem tutan çocuktur. Huzur, bir çocuğun gülüşüdür." dedi. Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Çocuk seslerinin bomba seslerine karışmadığı, çocuk masumiyetinin savaşlara üstün geldiği bir dünya diliyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."