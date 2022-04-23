Esenyurt’ta şaşkına çeviren olay! Polis apar topar gözaltına aldı...

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde şahsın cadde üzerinde çıplak bir şekilde yürüyerek etrafa el salladığı ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı görüldü.

İstanbul'da yarı çıplak yürüyen şahıs ortalığı birbirine kattı