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Giriş Tarihi: 23.4.2022 12:44 Son Güncelleme: 23.4.2022 12:49

Esenyurt'ta şaşkına çeviren olay! Polis apar topar gözaltına aldı...

Esenyurt’ta şaşkına çeviren olay! Polis apar topar gözaltına aldı...

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kişi belden aşağısı çıplak şekilde yolda yürüdü. Araçlara el sallayan şahsı bir kişi cep telefonuna kaydetti. Şikayet üzerine polis şahsa müdahale etti ve gözaltına aldı.

Esenyurt'ta bir şahıs, gündüz vakti cadde üzerinde belden aşağısı çıplak bir şekilde yürüyerek yoldaki araçlara el salladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kimliği belirsiz şahsı güçlükle gözaltına alırken, görenleri şaşkına çeviren olay, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gündüz saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde gerçekleşti. Cadde üzerinde belden aşağısı çıplak şekilde yürüyen bir şahsın yoldan geçen araçlara ve yayalara el salladığı görülürken adamı gören vatandaşlar büyük bir şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı güçlükle gözaltına aldı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde şahsın cadde üzerinde çıplak bir şekilde yürüyerek etrafa el salladığı ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı görüldü.

İstanbul'da yarı çıplak yürüyen şahıs ortalığı birbirine kattı

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Esenyurt'ta şaşkına çeviren olay! Polis apar topar gözaltına aldı...
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