İstanbul Emniyeti’nden 23 Nisan klibi! Memleket ve meslek sevgisini yansıttılar

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir video klip hazırladı. İstanbul Emniyeti Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Medya Bürosu'nda görev yapan polisler tarafından özenle hazırlanan bir dakikalık video klip, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Bisiklete binen bir kız çocuğunun büyüyünce Motosikletli Yunus Polisi oluşunun, onu gören ve maket bir polis aracıyla oynayan bir erkek çocuğun da yine büyüyünce polis oluşunun yansıtıldığı klipte kuşaktan kuşağa uzanan memleket ve meslek sevgisi vurgulandı. Klipte futbol hakemi olan bir çocuğun büyüyünce Bekçi oluşu da yansıtıldı. Video klip sosyal medyada büyük ilgi gördü ve beğeni topladı.