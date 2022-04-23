İstanbul’da 23 Nisan coşkusu

İstanbul'da 2 yıldır pandemi gölgesinde kutlanan 23 Nisan bu yıl yasakların kalkmasıyla coşkuyla kutlandı. Renkli anların yaşandığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan satırbaşları ise şöyle:

*İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, valilik makamını Ataköy Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Yağmur Zeynep Öztemel'e bıraktı. Vali Yerlikaya daha sonra 23 Nisan'a ilişkin öğrencileri bilgilendirdi. Valilik makamına oturan Yağmur Zeynep Öztemel de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı ve halkın iradesini temsil eden bu günü sağlayan Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle andı. Daha sonra ilk talimatını sokak hayvanları için vererek İstanbul esnafından iş yerlerinin yakınlarına su ve mama bırakmasını istedi. Vali Yerlikaya ise güzel bir talimat olduğunu ve bunun yerine getirilmesini takip edeceği sözünü verdi. Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Yerlikaya, çocuklara hediye takdim etti.

*Fatih Belediyesi Sümbülefendi Fatih Anne Çocuk Merkezi (FANÇO) Çukurbostan Parkı'nda ve Yedikule Bahçede çocuk şenlikleri, Kasım Günani Kütüphanesi'nde ise Kütüphane Festivali düzenledi.



Çocuklar tarafından hazırlanan halk oyunları sergilendi ve şiirler okundu. Çocuklara yönelik palyaço ve oyunların da yer aldığı etkinliklerde, çocukların 23 Nisan Bayramını hediyeler vererek kutlayan Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Fatih'te çocukların daha mutlu daha bilgili, zihnen, bedenen en iyi şekilde yetişmeleri için başta kütüphaneler olmak üzere, anne ve çocuk merkezleri, atölyeler ve spor salonlarının yapımına ağırlık ve öncelik verdiklerini söyledi.

*Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise makam koltuğunu Üç Şehitler İlkokulu 4'üncü Sınıf öğrencisi Tanem Naz Çelik'e devretti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Başkan Deniz Köken çocukların bayramını kutlayarak onlarla sohbet etti.



'HEYECAN VE MUTLULUK VERİCİ BİR DUYGU'



Başkanlık koltuğuna oturan Tanem Naz Çelik ise çok heyecanlı olduğunu belirterek duygularını şu sözlerle paylaştı: "Başkanlık koltuğuna oturmak çok heyecan ve mutluluk verici. Üzerimde çok büyük bir sorumluluk varmış gibi hissediyorum. Kocaman bir ilçenin başkanı olmak çok güzel bir duygu. Bizi burada güzel ağırladığı için başkanımıza çok teşekkür ediyorum."



*23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Tuzla'da da çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatıyla Şelale Eğitim Parkı içerisinde iki gün sürecek 23 Nisan Festivali başlatıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makam koltuğunu Bilgi Evi öğrencisi 8 yaşındaki Hüma Ertav'a devretti. Yazıcı'nın 'İlk talimatın nedir?' sorusuna Ertav, 'Çocuklar için çikolata dağıtabiliriz' oldu. İkinci olarak ise, 'Kedi ve köpeklere yuva yapabiliriz' talimatını verdi. Yazıcı da çocuk başkana "Kedi ve köpeklere yuva yapıyoruz ama daha çok yapalım' dedi.



*Zeytinburnu Belediyesi'nde ise gerçekleşen törenlerle birlikte Zeytinburnu Buz Pisti'nde çocuklara ücretsiz kayak fırsatı sundu.