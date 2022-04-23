Koronavirüs salgınında sona doğru

Yaklaşık 2.5 yıl önce Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan Kovid- 19 salgınında tünelin ışığı görünmeye başladı. Türkiye'de günlük vaka sayıları 3 binlere kadar gerilerken 21 ilin yoğun bakım servislerinde hiç Kovid'li hasta kalmadı. Geçen aya kıyasla vakalar yüzde 80, vefat sayıları ise yüzde 78 azaldı. Bayburt, Hakkâri, Muş, Şırnak, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Siirt, Bingöl, Van, Gümüşhane, Batman, Erzincan, Niğde, Mardin, Tunceli, Aksaray, Tokat, Uşak ve Adıyaman'da yoğun bakım servislerinde Kovid nedeniyle yatan hasta sayısı sıfıra indi. Türkiye genelinde toplam uygulanan aşı miktarı 147 milyon dozu geçerken 18 yaş üstü nüfusun yüzde 85'inden fazlası en az çift doz aşı oldu.Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, "Dünyada pandeminin seyrine baktığımızda olumlu gelişmeler var. Pandemide sönümlenme aşamasına geçtik. Kovid sonrası sendromlarına dikkat edelim. Çünkü hafif geçirilse bile vücutta istenmeyen durumlara yol açabiliyor. Virüsün yarattığı hasarı önümüzdeki yıllarda daha net gözlemleyip raporlayabileceğiz. Aşıyla önlenebilen hastalıklarda aşı olup hastalığın zararlarını azaltmamız gerekiyor. Bu süreçte artık en güçlü silahımız aşılanma olacak. Temel stratejimiz aşı olup bu hastalığı hiç geçirmeden pandemiyi atlatabilmek. Bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullananların, kronik hastalığı olanların ve 50 yaş üstü aşısızların dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında 27 Nisan'da yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısında azalan vaka sayılarıyla birlikte bundan sonraki süreçte alınması beklenen birçok konu masaya yatırılacak. Okullarda maske kuralının kaldırılmasını da içerecek pek çok yeni karar kamuoyuna açıklanacak.