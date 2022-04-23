Mayıs kredi ve burs ödemeleri 25 Nisan’da

CumhurbaşkanıErdoğan, mayıs ayı kredi ve burs ödemelerinin, Ramazan Bayramı nedeniyle 25 Nisan'da yapılacağını söyledi. İstanbul Maltepe'deki KYK Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle iftar yapan Erdoğan, şunları söyledi:Amacımız sizlere 2053 vizyonunu hayata geçirebileceğiniz büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Birileri farklı şeyler söyleyebilir ama ben bu gençliğe Teknofest gençliği diyorum. Zira sizden artık uzayı okuyorsunuz.Bizim üniversiteye girişlerimizde 10 öğrenciden bir tanesi üniversiteye girebiliyordu. Ama şimdi 10'da 10. Bak nereden nereye? Açıkta bırakmıyoruz kimseyi.Maddi imkansızlık sebebiyle hiçbir evladımız eğitim-öğretimden geri kalmasın diye isteyen her öğrencimize aylık 850 lira burs veya kredi veriyoruz. Bu rakam yüksek lisansta 1700 liraya, doktora da 2550 liraya çıkıyor. Sadece bu yıl kredi veya burs alan 1 milyon 374 bin öğrencimiz var. Ve biliyorsunuz her ay bu ödemeleri ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için, bu ayın 25'inden itibaren yatıracağız.