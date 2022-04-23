Milli Savunma Bakanı Akar: “Pençe Kilit Operasyonu kapsamında teröristler yoğun zayiat verdi"



Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 34 bin 175 terörist etkisiz hale getirildi. Bu mücadele artan bir tempoda devam ediyor. 1 Ocak'tan itibaren ise 1987 terörist etkisiz hale getirildi. Şu anda dahi karada, denizde, havada tüm silah ve mesai arkadaşlarımız ülkemiz ve milletimiz için çalışmalarını aksaksız, eksiksiz sürdürüyor" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısında en büyük payın şehitler ve gazilerde olduğunu ifade eden Akar, "Şehitlerimizi, gazilerimizi her zaman saygı, şükran, minnetle anıyoruz. Onların yaptıkları asla unutulmayacak. Silahlı Kuvvetlerimiz bu vefayı gösterdi, gösterecek. Asil milletimiz de şehitlerimize, gazilerimize karşı şükran borcu içinde. Şehitlerimizin ve gazilerimizin yaptığı büyük işler nesiller boyu anlatılacak ve onları minnet ve şükranla daima hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, eşleriyle katıldıkları iftarda şehit aileleri ve gazilerle tek tek sohbet etti, taleplerini dinledi onlarla yakından ilgilendi.