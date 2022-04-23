Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 50 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde süren Fırat Kalkanı operasyonları kapsamında 50 YPG-PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
DÜNDEN BUGÜNE KADAR 50 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bu saldırıların ardından meşru müdafa kapsamında karşılık verildi ve geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Yapılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları ile operasyonlar neticesinde dünden bugüne kadar 50 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
"TSK, ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADI, BIRAKMAYACAK"
Türk Silahlı Kuvvetleri başlatılan operasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Türk Silahlı Kuvvetleri şimdiye kadar tüm şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı, bırakmıyor ve bırakmayacak. Yapılan her türlü taciz ve saldırılara anında misliyle karşılık verilecek ve TSK'nın operasyonları ile oluşan huzur ve güven ortamının bozulmasına asla izin verilmeyecektir."
A Haber Yurt-İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak canlı yayında operasyona ilişkin önemli açıklamalarda bulundu:
TERÖR ÖRGÜTÜ AĞIR DARBE ALDI
Türkiye'nin özellikle İnsansız Hava Aracı teknolojisi teröristlerin yerlerinin tespit edilmesinde önemli rol oynuyor. Teröristlerin yerleri hızlı bir şekilde tespit ediliyor ve bu yerler fırtına obüsleriyle vuruluyor. Şu an terör örgütü PKK çok ağır bir darbe alıyor. Hem yurtiçi hem de yurt dışı sınırımızda terör örgütünün olmadığı bir alan oluşturmak için bu operasyonlar devam ediyor.
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