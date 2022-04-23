Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 50 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

A Haber Yurt-İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak canlı yayında operasyona ilişkin önemli açıklamalarda bulundu:

TERÖR ÖRGÜTÜ AĞIR DARBE ALDI

Türkiye'nin özellikle İnsansız Hava Aracı teknolojisi teröristlerin yerlerinin tespit edilmesinde önemli rol oynuyor. Teröristlerin yerleri hızlı bir şekilde tespit ediliyor ve bu yerler fırtına obüsleriyle vuruluyor. Şu an terör örgütü PKK çok ağır bir darbe alıyor. Hem yurtiçi hem de yurt dışı sınırımızda terör örgütünün olmadığı bir alan oluşturmak için bu operasyonlar devam ediyor.



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