Pençe Kilit şehidi Kubilay Çon’a veda! Gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı

Pençe- Kilit Operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon (24), memleketi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.



Şehit Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un cenazesi askeri uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'na, buradan da kara yoluyla memleketi Samsun'un Havza ilçesine bağlı Kamlık Mahallesi'ne getirildi.

Bekar ve 4 kardeşin en büyüğü olan şehit Çon için burada tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınları, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Samsun Valisi Zülkif Dağlı ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Babası Alper ve annesi Hafize Çon ile kardeşleri, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kamlık Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehit Kubilay Çon, gözyaşları arasında toprağa verildi.