PKK’nın mali yapılanmasında yer alan 48 kişi adliyeye sevk edildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan mali verilerin incelenmesi sonucu 6-8 Ekim Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatmıştı. Gözaltı kararı verilenler arasında PKK elebaşlarında Murat Karayılan ile HDP'li eski Belediye Başkan vekilleri, eski Belediye Başkan Yardımcıları, eski parti sayman ve yardımcıları ile eski Belediye Meclis üyelerinin de bulunduğu öğrenilmişti. 13 ilde şafak vakti yapılan operasyonda 48 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin Karayılan talimatıyla Kobani olaylarını finanse ettiği belirlenmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 48 kişi sağlık kontrollerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.