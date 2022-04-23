Son dakika haberi: PKK’ya bir darbe de emniyetten! Para trafiği deşifre oldu

TERÖRLE MÜCADELE UZMANLARI DÖKÜMANLARI TEK TEK İNCELEDİ

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gözaltında bulunan şüpheliler, 12 günlük süre zarfında, oluşturulan özel ekipler tarafından soruşturma kapsamındaki delillendirme çalışmaları devam etti. Elde edilen dijital materyaller üzerinde Terörle Mücadele Uzmanlarınca dijital kazıma yöntemiyle yapılan çalışmalar neticesi örgütsel doküman, listeler, dekontlar, fotoğraflar, videolar ve veriler geri getirildi. Yapılan incelemelerde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensuplarının konuşma içerikleri, terörist başı ve örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ile şüphelilerin; etkisiz hale getirilen veya örgüt mensubu olmaları nedeniyle cezaevinde olanların ailelerine yapılan para transferlerine ilişkin dokümanlar, dekontlar ve faturalar tespit edildi.

TEKNİK ANALİZDE ORTAYA ÇIKTI

Ankara TEM Şube Müdürlüğünden 11 günlük gözaltı süresince gece-gündüz avukatlarının şüphelilerle görüşmeye devam etmelerine rağmen şüphelilerin birbirleri ile çelişkili beyanlar verdi. Örgütsel para trafiklerine ilişkin tespitlere rağmen buna ilişkin sorulara hatırlayamıyorum gibi cevaplar verdikleri öğrenilen şüphelilerin HTS ve teknik analizler ile tespit edilen örgütsel buluşmalarına ilişkin sorulara da aynı şekilde cevap verdikleri veya bir kısmının susma hakkını kullandığı, kandilde PKK/KCK terör örgütü sözde- eğitimine katıldığı fotosu sorulan şüphelinin susma hakkını kullandığı öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

HDPli ve eski Belediye Başkan vekilleri, HDP ve DBPli eski Belediye Başkan Yardımcıları, eski Parti sayman ve yardımcıları ile eski Belediye Meclis üyeleri de bulunan şüpheliler hazırlanan 98 klasör tahkikat evrakı ile adli makamlara sevk edildi.

PKK’nın mali yapılanmasında yer alan 48 kişi adliyeye sevk edildi