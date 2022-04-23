TBMM Başkanı Şentop, HDP’li Garo Paylan’ın yasa teklifini iade etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifini İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.
HDP'li Paylan, sözde Ermeni soykırımının tanınması hakkında hazırladığı kanun teklifini, dün TBMM Başkanlığına sundu.
Meclis Başkanı Şentop, Paylan'ın imzasını taşıyan kanun teklifini, Meclis İçtüzüğü hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.
Şentop'un kanun teklifi konusundaki iade yazısını, 23 Nisan özel oturumu sırasında yazdığı öğrenildi.
PAYLAN'DAN SKANDAL TEKLİF
HDP vekili Garo Paylan, 1915'teki olayların sözde soykırım olarak tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi. HDP'li Garo Paylan imzasını taşıyan "Ermeni Soykırımı'nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" isimli kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.