TBMM’de renkli dakikalar! Çocuklar ’Hayır’ oyu verince Mustafa Şentop Özgür Özel’e seslenerek espriyi patlattı!

TBMM'DE 23 NİSAN ÖZEL OTURUMU

TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel oturumunda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop koltuğunu bir çocuğa devretti. Şentop, çocuklara hitabından sonra koltuğunu devretmek üzere başkan değişimi için önergeyi okuttu. Bu sırada ise oldukça renkli dakikalar yaşandı.

Değişim önergesinden sonra başkan ve katip üyelik için belirlenen küçük misafirlerin isimleri oylamaya sunuldu.

Oylamada başkan adayı için meclis sıralarında oturan çocuklardan ret oylarının kalkması gülüşmelere neden oldu.