1 günde 61 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekât bölgelerindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine saldıran teröristlere karşı düzenlenen operasyonlarda 50 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, önceki gün Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi Mare yerleşim yerindeki polis kontrol noktasına tanksavar silahları ile saldırı gerçekleştirildiği, özel harekât polisi Aytaç Altunörs'ün şehit olduğu hatırlatıldı. Bu saldırı ile eş zamanlı TSK üslerine de havan tacizleri gerçekleştirildiği, tacizlerin hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı Harekât bölgelerindeki üs bölgelerinde devam ettiği bildirildi.İlk olarak Fırtına obüslerinin de aralarında bulunduğu kara ateş destek vasıtalarıyla terör hedeflerine yönelik cezalandırma atışları yapıldı. Ardından komandolar bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Yapılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları ile operasyonlar neticesinde dün 50 terörist etkisiz hale getirildi.Diğer taraftan dün Pençe-Kilit Operasyonu'nda 9, Pençe-Şimşek operasyonunda 2 olmak üzere Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 11 terörist etkisiz hale getirildi. 18 Nisan'da başlayan Pençe-Kilit operasyonunda öldürülen terörist sayısı 54'e yükselirken, Suriye'nin kuzeyi ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen iki ayrı operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 161'e ulaştı.Irak'ınkuzeyindeki terör kamplarına yönelik 18 Nisan'da başlatılan Pençe-Kilit Harekâti birinci haftasına girerken, dün örgütün Zap Vadisi'nde kalan mağara ve sığınakları hedef alındı. Türkiye sınırına 25 kilometre mesafedeki Zap Vadisi'ndeki Linik Dağı Bölgesi ve çevresi, Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde sınır hattında yer alan birliklerden atılan ÇNRA (Çok Namlulu Roketatar) füzeleri ve etkili mesafesi 45 kilometreye kadar olan Fırtına obüsleri tarafından vuruldu. Operasyonda, şu ana kadar 50 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.SABAH