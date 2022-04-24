Ankara’da çok taraflı Ukrayna mesaisi: Türkiye her durum için formüllerini üretiyor! Kilit soru...



SAVAŞ SONRASI ŞARTLARA ŞİMDİDEN HAZIR

Hem Rusya hem Ukrayna'nın ortak şekilde tek güvendiği ülke olan Türkiye, barış müzakerelerine ilişkin detaylarla alakalı olarak hem Moskova hem de Kiev tarafından detaylı şekilde bilgilendiriliyor. Tarafların uzlaşamadıkları konularda kolaylaştırıcı adımların önünü açmak için temaslar yürüten Türkiye, Ukrayna'nın istediği güvenlik garantileri ve savaş sonrası dünya sisteminin nasıl olacağı konularını yoğun şekilde çalışıyo. Bir yandan P5 ülkeleri Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD ile güvenlik garantileri hususu masaya yatırılırken diğer taraftan da savaş sonrası oluşacak şartlar için şimdiden planlamalar yapılıyor.