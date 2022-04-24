Ankara’da çok taraflı Ukrayna mesaisi: Türkiye her durum için formüllerini üretiyor! Kilit soru...

Başta P5 ülkeleri, Almanya ve Fransa olmak üzere ülkelerle yürütülen fikir teatisi savaşın sona ermesinin ardından ortaya çıkacak yeni şartlar için de yoğun mesai harcıyor. Savaş sonrası döneme hazırlık için Dışişleri Bakanlığı'nda hummalı çalışma devam ederken NATO'daki uzmanlar da konuya ilişkin çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal Çinli mevkidaşı Lı Yüçıng ile nasıl bir garanti çerçevesi çizilebileceği hususunda görüş alışverişinde bulundu.
SAVAŞ SONRASI ŞARTLARA ŞİMDİDEN HAZIR
Hem Rusya hem Ukrayna'nın ortak şekilde tek güvendiği ülke olan Türkiye, barış müzakerelerine ilişkin detaylarla alakalı olarak hem Moskova hem de Kiev tarafından detaylı şekilde bilgilendiriliyor. Tarafların uzlaşamadıkları konularda kolaylaştırıcı adımların önünü açmak için temaslar yürüten Türkiye, Ukrayna'nın istediği güvenlik garantileri ve savaş sonrası dünya sisteminin nasıl olacağı konularını yoğun şekilde çalışıyo. Bir yandan P5 ülkeleri Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD ile güvenlik garantileri hususu masaya yatırılırken diğer taraftan da savaş sonrası oluşacak şartlar için şimdiden planlamalar yapılıyor.
VETO YETKİSİ KONUSUNDA UZLAŞILAMIYOR
Edinilen bilgiye göre güvenlik garantileri konusunda Ukrayna'nın önerdiği NATO beşinci maddesine göre garantilere "evet" diyen bir ülke bulunmazken, P5+Almanya ve Türkiye formülüne prensip olarak olumsuz bakan ülke bulunmuyor. Rusya ve Ukrayna'nın güvenlik garantileri konusunda uzlaşı sağlayamadığı hususlardan birinin de "veto yetkisi" olduğu kaydediliyor. Ukrayna, hiçbir ülkenin veto yetkisi olmamasını isterken Rusya bu öneriye karşı çıkıyor. Öte yandan Rusya, çekilme şartı olarak yaptırımların kaldırılmasını öne sürüyor.