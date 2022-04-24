Başkan Erdoğan’dan ‘2023’ vurgusu! “Şimdiden bir Üsküdarlı olarak ilan ediyorum”

"ÇOK DAHA GÜÇLÜ ÇALIŞMALARA İMZA ATACAĞIZ"

Çelik'in katıldığı sohbet programının verimli geçtiğine inandığını belirten Erdoğan, "İnanıyorum ki çok güzel bir sohbet gerçekleştirdiniz. Tabii bununla kalmayarak inşallah bayramdan sonra özellikle bu yaz mevsiminde çok daha farklı, çok daha güçlü çalışmalara imza atacağınıza inanıyorum." diye konuştu.

Erdoğan, 2023'ün önemini vurgulayarak, "Nasıl Anadolu'yu dolaşıyorsam İstanbul'umuzun ilçelerini de tek tek dolaşarak mitinglerle inşallah yeni bir havayı İstanbul'umuzda beslenip, 2023'ü çok daha farklı bir neticeyle camiamıza sahiplendireceğiz. Ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları olarak sizlerden çok çok farklı bir netice beklediğimizi şimdiden bir Üsküdarlı olarak ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.