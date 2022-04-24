Bayrağımızı zirveye çıkartın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki çocukları kabul etti. Başkan Erdoğan'ın koltuğuna oturan çocuklardan Şükrü Emre Eren, kabine toplantısını yönetti. Kabulde çocukların bayramını kutlayan Erdoğan, şunları söyledi: "Bugün Türkiye yeniden dünyanın liderliğine talip devleti ve insanlığın vicdanını, merhametini, umudunu, kendinde toplayan milleti ile yeni bir yükselişin içindedir. Sizlerden, bizim bıraktığımız yerden teslim alacağınız bu kutlu bayrağı her alanda dünyanın zirvesine çıkartmanızı özellikle istiyorum."BaşkanRecep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Maltepe Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde yetim çocuklarla iftar yaptı. Çocukların büyük ilgisi ile karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti.