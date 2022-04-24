Fransa sandık başında! Macron mu Le Pen mi?

İLK TURDA ÜÇÜNCÜ GELEN MELENCHON'DAN MACRON'A DESTEK

Özellikle genç seçmenlerin oyunu alan solcu aday Jean-Luc Melenchon, ilk turda üçüncü olarak yarıştan çekildi. İlk tur seçimlerinin ardından Melenchon, Le Pen'e oy vermeme çağrısında bulunarak Macron'a desteğini açıklamıştı. İlk turda Macron yüzde 27.6 ile birinci, Le Pen yüzde 23 ile ikinci, Melenchon ise yüzde 22.2 ile üçüncü sırada gelmişti.

Oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de sona erecek.