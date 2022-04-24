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Giriş Tarihi: 24.4.2022 11:25 Son Güncelleme: 24.4.2022 11:59

Fransa sandık başında! Macron mu Le Pen mi?

DHA
Fransa sandık başında! Macron mu Le Pen mi?

Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu bugün gerçekleşiyor. Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı aday Marine Le Pen arasındaki yarışın kazananı kim olacak? İlk turda üçüncü sırada gelen ve özellikle gen seçmenlerden oy alan Jean-Luc Melenchon, Macron'a destek vereceğini açıklamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu başladı. Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı aday Marine Le Pen arasındaki yarışın kazananı kim olacak?


Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu yerel saatle 8.00 itibarıyla başladı. Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı aday Marine Le Pen, toplam 48.7 milyon kayıtlı seçmenden oy bekleyecek. Fransız medyası, seçime katılım oranının yüksek olacağını bildirdi.

İLK TURDA ÜÇÜNCÜ GELEN MELENCHON'DAN MACRON'A DESTEK

Özellikle genç seçmenlerin oyunu alan solcu aday Jean-Luc Melenchon, ilk turda üçüncü olarak yarıştan çekildi. İlk tur seçimlerinin ardından Melenchon, Le Pen'e oy vermeme çağrısında bulunarak Macron'a desteğini açıklamıştı. İlk turda Macron yüzde 27.6 ile birinci, Le Pen yüzde 23 ile ikinci, Melenchon ise yüzde 22.2 ile üçüncü sırada gelmişti.
Oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de sona erecek.

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Fransa sandık başında! Macron mu Le Pen mi?
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