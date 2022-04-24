Gazi Meclis, 102’nci yılını çocuklarla kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aynı zamanda TBMM'nin 102'nci açılış yıldönümü olarak kutlandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkânı Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyasi parti temsilcileri, kabine üyeleri ve milletvekillerinin katıldığı törende mozoleye çelenk konuldu. Şentop, Anıtkabir özel defterine "Meclisimiz, demokrasimize kastedecek dahili ve harici düşmanlara karşı, zatıaliniz ve ilk Meclis'in değerli vekillerinin verdiği mücadeleden aldığı feyiz ve milletimizden aldığı destekle demokrasiyi savunmaya devam edecektir. Nitekim, 15 Temmuz'da hain darbe teşebbüsü sırasında, yüce Meclisimiz aynı ruhla mücadele etmiş ve ikinci defa gazi unvanını almıştır" yazdı.Devlet erkânı daha sonra Ankara Ulus'taki birinci Meclis'te tören düzenledi. Şentop, burada yaptığı konuşmada milli mücadelenin tam bağımsızlık hedefine vurgu yaptı. TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu gerçekleştirildi. Özel oturuma, "Milletin Çocukları Meclis'in Çocukları" projesi kapsamında Meclis'e gelen 102 çocuk katıldı. Koltuğunu Mamak Atlıoğlu Ortaokulu öğrencisi Havva Dilay Gülez'e devreden Şentop, bunun için yapılan temsili oylamada çocukların 'Hayır' oyu kullanması üzerine CHP'li Özgür Özel'e seslenerek "Görüyor musunuz Özgür Bey, muhalefet her yerde" diyerek espriyi patlattı. Ali Kuşçu İlkokulu öğrencisi Berat Emir Sel de Meclis'te konuşma yaptı.