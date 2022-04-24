HDP’nin ahlaksız teklifi iade edildi

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan Halkların Demokratik Partisi (HDP), her yıl olduğu gibi bu yıl da sözde Ermeni soykırımı ile ilgili provokasyonlara başladı. HDP'li Garo Paylan imzasını taşıyan "Ermeni Soykırımı'nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" isimli kanun teklifi, önceki gün TBMM Başkanlığı'na sunuldu.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, teklifi içtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Garo Paylan'a sert tepki gösterdi. "TBMM çatısı altında görev yapan ve milletvekili sıfatı taşıyan bir kimsenin, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullanan Çelik, "Bu, ahlaksız bir tekliftir" dedi.