İki yıl sonra yüz yüze 23 Nisan

Cumhuriyetin kurucusu Ulu ÖnderGazi Mustafa KemalAtatürk'ün ebedi istirahatgâhıAnıtkabir, 23Nisan Ulusal Egemenlikve Çocuk Bayramı dolayısıylaziyaretçilerin akınınauğradı. Yaklaşık 2yıldır Kovid-19 önlemleriçerçevesinde öğrencilerolmadan gerçekleşentörenlere bu yılyoğun öğrenci katılımıoldu. Yurdun 4 köşesindede pandemi sonrasıçok özlenilen bayramkutlamaları yüz yüzeve her zamankindendaha büyük bir coşkuylayapıldı. İşte o kutlamalardannotlar:Kayseri'de köyokulu öğretmeni NaimErdem, öğrencileri içinpalyaço oldu.Antalya'da gazeteciİlke Tüzüner ve dişhekimi Bora Tüzüner'in7 yaşındaki serebralpalsi (beyin felci) hastasıkızları Dora, sınıf arkadaşlarınındüzenlediğietkinliğe katıldı.Tekirdağ'da 1920öğrenci Trakya halayıçekti.Kapadokya'da,sıcak hava balonları, Türkbayrakları ve Atatürkposterleriyle yükseldi.Kırklareli veSakarya'da savaştandolayı Türkiye'ye getirilerekyurtlara yerleştirilenUkraynalı yetimçocuklar da kutlamalarakatıldı.FethiyeÖlüdeniz'de paraşütpilotları gökyüzündebayrak açtı. DalgıçlarAziz Ağa Koyu'nda 5derinlikte bayrak açtı.3 büyükşehir İzmir,Ankara ve İstanbul'dada yüz yüze bayram coşkusudoya doya yaşandı.Valilik, belediyelerve okullarda etkinliklerdüzenlendi. Çocuklarınpandemi sonrası birbirlerinedoya doya sarılarakbayram coşkusunu yaşamalarıvelileri de mutluetti./ANKARA