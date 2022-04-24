İki yıl sonra yüz yüze 23 Nisan

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder
Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı
Anıtkabir, 23
Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı dolayısıyla
ziyaretçilerin akınına
uğradı. Yaklaşık 2
yıldır Kovid-19 önlemleri
çerçevesinde öğrenciler
olmadan gerçekleşen
törenlere bu yıl
yoğun öğrenci katılımı
oldu. Yurdun 4 köşesinde
de pandemi sonrası
çok özlenilen bayram
kutlamaları yüz yüze
ve her zamankinden
daha büyük bir coşkuyla
yapıldı. İşte o kutlamalardan
notlar:
Kayseri'de köy
okulu öğretmeni Naim
Erdem, öğrencileri için
palyaço oldu.
Antalya'da gazeteci
İlke Tüzüner ve diş
hekimi Bora Tüzüner'in
7 yaşındaki serebral
palsi (beyin felci) hastası
kızları Dora, sınıf arkadaşlarının
düzenlediği
etkinliğe katıldı.
Tekirdağ'da 1920
öğrenci Trakya halayı
çekti.
Kapadokya'da,
sıcak hava balonları, Türk
bayrakları ve Atatürk
posterleriyle yükseldi.
Kırklareli ve
Sakarya'da savaştan
dolayı Türkiye'ye getirilerek
yurtlara yerleştirilen
Ukraynalı yetim
çocuklar da kutlamalara
katıldı.
Fethiye
Ölüdeniz'de paraşüt
pilotları gökyüzünde
bayrak açtı. Dalgıçlar
Aziz Ağa Koyu'nda 5
derinlikte bayrak açtı.
3 büyükşehir İzmir,
Ankara ve İstanbul'da
da yüz yüze bayram coşkusu
doya doya yaşandı.
Valilik, belediyeler
ve okullarda etkinlikler
düzenlendi. Çocukların
pandemi sonrası birbirlerine
doya doya sarılarak
bayram coşkusunu yaşamaları
velileri de mutlu
etti.
Furkan NEHRİ-Tuna ÇAM-Alp KÖRÜKCÜ-Ali Faik ATAY-Abbas ÇAKAR-Yaser ÇAPAROĞLU-Şaban YILMAZ-Ceyhan TORLAK-Erdoğan ÖZTÜRK-Koray TAŞDEMİR-Murat SAVAŞ-Tolga YANIK-Ziya RAMOĞLU-Özgür ÖZDEMİR-Erdoğan CANKUŞ-İhsan TUNÇOĞLU-Hakan GÖKKAYA-Mehmet YILDIRIM-Zahide VURAL-Yaser ÇAPAROĞLU-Mustafa KAYA-Barış SAVAŞ-Ali ALTUNTAŞ/SABAH- Ali EKEYILMAZ
/ANKARA