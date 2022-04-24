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Giriş Tarihi: 24.4.2022

İki yıl sonra yüz yüze 23 Nisan

İki yıl sonra yüz yüze 23 Nisan
Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ziyaretçilerin akınına uğradı. Yaklaşık 2 yıldır Kovid-19 önlemleri çerçevesinde öğrenciler olmadan gerçekleşen törenlere bu yıl yoğun öğrenci katılımı oldu. Yurdun 4 köşesinde de pandemi sonrası çok özlenilen bayram kutlamaları yüz yüze ve her zamankinden daha büyük bir coşkuyla yapıldı. İşte o kutlamalardan notlar:
Kayseri'de köy okulu öğretmeni Naim Erdem, öğrencileri için palyaço oldu.



Antalya'da gazeteci İlke Tüzüner ve diş hekimi Bora Tüzüner'in 7 yaşındaki serebral palsi (beyin felci) hastası kızları Dora, sınıf arkadaşlarının düzenlediği etkinliğe katıldı.



Tekirdağ'da 1920 öğrenci Trakya halayı çekti.
Kapadokya'da, sıcak hava balonları, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yükseldi.



Kırklareli ve Sakarya'da savaştan dolayı Türkiye'ye getirilerek yurtlara yerleştirilen Ukraynalı yetim çocuklar da kutlamalara katıldı.
Fethiye Ölüdeniz'de paraşüt pilotları gökyüzünde bayrak açtı. Dalgıçlar Aziz Ağa Koyu'nda 5 derinlikte bayrak açtı.



3 büyükşehir İzmir, Ankara ve İstanbul'da da yüz yüze bayram coşkusu doya doya yaşandı. Valilik, belediyeler ve okullarda etkinlikler düzenlendi. Çocukların pandemi sonrası birbirlerine doya doya sarılarak bayram coşkusunu yaşamaları velileri de mutlu etti.

Furkan NEHRİ-Tuna ÇAM-Alp KÖRÜKCÜ-Ali Faik ATAY-Abbas ÇAKAR-Yaser ÇAPAROĞLU-Şaban YILMAZ-Ceyhan TORLAK-Erdoğan ÖZTÜRK-Koray TAŞDEMİR-Murat SAVAŞ-Tolga YANIK-Ziya RAMOĞLU-Özgür ÖZDEMİR-Erdoğan CANKUŞ-İhsan TUNÇOĞLU-Hakan GÖKKAYA-Mehmet YILDIRIM-Zahide VURAL-Yaser ÇAPAROĞLU-Mustafa KAYA-Barış SAVAŞ-Ali ALTUNTAŞ/SABAH- Ali EKEYILMAZ/ANKARA

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İki yıl sonra yüz yüze 23 Nisan
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