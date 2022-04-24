Kalleş saldırının failleri tespit edildi

Olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması için teyakkuza geçen emniyet güçleri, bölgedeki yüzlerce güvenlik kamerasını tek tek inceledi. Alçak saldırıyı düzenleyenlerin, patlamanın yaşandığı bölgede günlerce keşif yaptıkları, infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsünün, güzergah boyunca nerede durup nerede yavaşladığını tespit ettikleri, patlayıcıyı da buna göre yerleştirdikleri belirlendi.Mudanya yolunun kenarında bir aydınlatma direğinin dibine yerleştirilen patlayıcı, bomba uzmanları tarafından detaylıca incelenirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Yapılan incelemelerde kullanılan patlayıcı düzeneğin hain terör örgütü PKK'nın eylemlerinde kullandığı düzeneklere çok benzediği belirtiliyor.