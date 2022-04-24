Karadeniz’in karanlık sularına gömülmüştü! Gizemli geminin enkazında ne var? Ukrayna’dan çarpıcı iddia...

NE OLMUŞTU?

Ukrayna, ilk olarak 1979 yılında denize indirilen ve Kırım ilhakında da aktif rol oynayan Moskova krüvazör gemisini vurduklarını iddia etmişti. Yapılan açıklamada geminin Neptün füzesiyle vurulduğu söylenmişti. Rusya ise dün iddiaları reddetmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait Moskova kruvazör gemisinde çıkan yangın sonucu mühimmatın infilak ettiğini ve ağır hasar meydana geldiğini bildirmişti. Saldırının ardından eski kruvzör ilk olarak Kırım'a çekildi. ABD istihbaratından alınan bilgilere göre içten içe yanmaya devam eden gemi bir süre sonra battı.