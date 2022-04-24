Kılıçdaroğlu’nun ’elektrik tiyatrosu’ deşifre oldu! Bakan Dönmez: Kendinizi bilerek karanlığa mı gömdünüz?

Yapılan saha incelemesi ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23 Nisan itibari ile borç nedeniyle elektriğinin kesik olmadığı ve kaçak kullanımının bulunmadığı tespit edildi.

BAKAN DÖNMEZ: KENDİNİZİ BİLEREK Mİ KARANLIĞA GÖMDÜNÜZ?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından söz konusu olaya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: