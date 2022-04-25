Aranan şüphelinin attığı taş polisi şehit etti

FATİH Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rifai Sokak'ta önceki gece 02.30 sıralarında, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliğinde görevli 27 yıllık polis memuru Zafer Mat (48) ve meslektaşları, 16 suçtan sabıkalı olan Burhan B.'yi yakalamak için bir binanın önünde beklemeye başladı. O sırada iddiaya göre Burhan B. polislere taş atınca, başına taş isabet etmesi sonucu yaralanan polis Zafer Mat duvardan düşerek yaralandı. Polis memuru, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. İki çocuk babası şehit polis için dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. Eşi Zehra ve 8 yaşındaki minik kızı Fatma'nın gözyaşlarıyla yıkanan şehit Zafer Mat'ın albayraka sarılı tabutu, törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Çakmak Köyü'ne gönderildi. Şüpheli Burhan B.'nin hırsızlık, çocuğun cinsel istismarı dahil 16 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin sorgusu sürüyor.