Haberler Gündem Haberleri Bakan Akar, 'Ukrayna' toplantısına katılacak
Giriş Tarihi: 25.4.2022 17:49 Son Güncelleme: 25.4.2022 18:13

Bakan Akar, 'Ukrayna' toplantısına katılacak

Bakan Akar, ’Ukrayna’ toplantısına katılacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın 30'a yakın ülkenin savunma bakanı ile Almanya'da gerçekleştirilecek olan Ukrayna konulu toplantıya katılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın 30'a yakın ülkenin savunma bakanı ile Almanya'da gerçekleştirilecek olan Ukrayna konulu toplantıya katılacak.

Ukrayna'daki gelişmeler, NATO'nun Ramstein Hava Üssü'nde yarın yapılacak 'Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı'nda ele alınacak. Milli Savunma Bakanı Akar'ın da yer alacağı toplantıya 30'a yakın ülkenin savunma bakanı katılacak. Toplantıda, Rusya'nın saldırısının ardından son durum ile yardım konularının ele alınması bekleniyor.

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Bakan Akar, 'Ukrayna' toplantısına katılacak
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