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Giriş Tarihi: 25.4.2022 23:34

Emine Erdoğan yargı mensuplarıyla buluştu

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan yargı mensuplarıyla buluştu

Yüksek yargı mensuplarıyla iftarda buluşan Emine Erdoğan, “Adalete güven duygusunu artırmak ancak güçlü bir yargı sisteminin tesisi ve sürdürülebilirliği ile mümkündür.” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yüksek yargı mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Programın ardından açıklama yapan Emine Erdoğan, Türkiye'nin güçlü yargı sistemine dikkat çekti.

GÜÇLÜ YARGI SİSTEMİ

Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden, yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Adalete güven duygusunu artırmak ancak güçlü bir yargı sisteminin tesisi ve sürdürülebilirliği ile mümkündür."

İFTARDA BULUŞTU

Erdoğan, "Bu şiar ile çalışmalarını yürüten kıymetli yüksek yargı mensuplarımızla iftar programında bir araya geldik." dedi.

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Emine Erdoğan yargı mensuplarıyla buluştu
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