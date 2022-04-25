Ermeni vatandaşlarımızla geleceği birlikte inşa edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a gönderdiği '24 Nisan' mesajında "Yüzyıllarca sevinç ve tasada ortak olan bizlerin, geçmişin yaralarını birlikte sarması ve insani bağlarını daha da kuvvetlendirmesi önemlidir. Bu anlayışla acıları büyütmek yerine bin yıla varan köklü birlikteliğimizden ilham alarak geleceği beraber inşa etmemiz gerektiğine inanıyorum. Nitekim komşumuz Ermenistan'la bu amaçla olumlu bir süreci başlatmış bulunmaktayız. Normalleşme sürecinin, iki komşu ülke arasında yakın iş birliğinden yana olan Ermeni kökenli vatandaşlarımızca da samimiyetle desteklendiğini biliyor ve bunu çok önemsiyorum. Bölgemizde kalıcı barış ve istikrar adına ortaya çıkan bu tarihi fırsatın değerlendirilmesine sizlerin de güçlü katkı vermesini bekliyorum. Bu topraklardaki asırlara sari birlikteliğimiz boyunca kültürel ve beşeri hayatımızda silinmez izler bırakan Ermeni vatandaşlarımızın, huzur, güven ve emniyet içinde hayatlarını idame ettirmeleri için her türlü gayreti göstereceğimizden emin olmanızı istiyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nun, Birinci Dünya Savaşı'na tekabül eden son yılları milyonlarca Osmanlı evladı için çok acılı bir dönem oldu. Birinci Dünya Savaşı'nın dayattığı zorlu koşullarda hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini ve tüm Osmanlı vatandaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ortak acıları, dini, etnik, kültürel hiçbir ayırım gözetmeden anlamak ve paylaşmak insanlık vazifesi" ifadeleri yer aldı.TÜRKİYE Ermenileri Patrikhanesi'nce 1915 olaylarının 107'nci yılında ayin düzenlendi. Ayini yöneten Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, 2015'ten bu yana yayımladığı mesajlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygı ve şükranlarını sunduklarını söyledi. Maşalyan, şunları kaydetti: "Ecdadımızın bu acılarını uluslararası arenada Türkiye'ye karşı aşırı politize edilmiş tezler olarak kullanma çabalarını gayriahlaki bulduğumuzu belirtmek durumundayız. Üstünden 107 yıl geçmiş olayları 1000 yıllık ortak tarihin acı bir istisnası olarak görüp ilişkilerin ortak komşuluk ve kazanç paydalarının üstünde ivedilikle yeniden inşa edilmesini teşvik edeceğiz. Dostluk köprüleri kurmak, kültürel ve ticari ilişkileri geliştirmek ve coğrafyayı herkesin kazanacağı bereketli bir sofraya dönüştürmek hepimizin ama özellikle siyaset yapıcıların görevi olmalıdır."