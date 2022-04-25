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Giriş Tarihi: 25.4.2022 11:36

DEAŞ'ın finans kaynaklarına operasyon

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
DEAŞ’ın finans kaynaklarına operasyon

DEAŞ’ın mali kaynaklarına yönelik Ardahan merkezinde başlatılan operasyonlarda 12 ilde 17 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ardahan merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ardahan ile birlikte Bursa, Kocaeli, Diyarbakır, Tekirdağ, İzmir, Gaziantep, Mardin, Adıyaman, Konya, Adana ve Batman'da gerçekleşen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 19 zanlıdan 17'si gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çeşitli belgelere el konuldu. Diğer 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

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DEAŞ'ın finans kaynaklarına operasyon
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