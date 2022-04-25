DEAŞ’ın finans kaynaklarına operasyon

DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ardahan merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ardahan ile birlikte Bursa, Kocaeli, Diyarbakır, Tekirdağ, İzmir, Gaziantep, Mardin, Adıyaman, Konya, Adana ve Batman'da gerçekleşen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 19 zanlıdan 17'si gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çeşitli belgelere el konuldu. Diğer 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.