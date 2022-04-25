Göksu, İmamoğlu’nun vaat edip yapmadıklarını tek tek sıraladı! İşte İmamoğlu’nun yapmadıkları…

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde seçmenlere birçok vaatte bulunmuş, seçildiği takdirde yapacaklarını tek tek açıklamıştı. İBB Başkanı İmamoğlu, seçildiği günden bu yana yani üç yıl içerisinde vaatlerinden çoğunu yapmamasıyla da gündeme geldi.