Göksu, İmamoğlu’nun vaat edip yapmadıklarını tek tek sıraladı! İşte İmamoğlu’nun yapmadıkları…

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde seçmenlere birçok vaatte bulunmuş, seçildiği takdirde yapacaklarını tek tek açıklamıştı. İBB Başkanı İmamoğlu, seçildiği günden bu yana yani üç yıl içerisinde vaatlerinden çoğunu yapmamasıyla da gündeme geldi.
GÖKSU, İMAMOĞLU'NUN YAPMADIĞI VAATLERİNİ SIRALADI!
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun yapamadığı vaatlerini sosyal medyadan tekrar gündeme getirdi. Göksu, İmamoğlu'nun vaat edip yapamadıklarını şöyle sıraladı: "Söz verip yapmadıkları; TEM'e megabüs, 100 bin kentsel dönüşüm konutu, 100 bin araçlık yeni otopark, 30 yeni spor salonu, 40 doğum evi, İstanbul'a teknokentler ve bilişim vadileri."