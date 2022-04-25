İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bunu ancak Türk jandarması yapar"

Atılan her adımın arkasında kararlı bir duruş olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Etrafımızdaki coğrafyada attığımız her adım aslında bugün hem Türk Devleti'nin, hem kurumlarımızın, jandarmamızın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, polisimizin, Sahil Güvenliğimizin, hatta korucularımızın daha hangi noktada nasıl, nereden nereye geldiklerinin ve geliştiklerinin en önemli ispatıdır. Daha yapacak çok işimiz var. Etrafımızdaki coğrafyaya huzur getireceğiz. Biz o coğrafyaya huzur getirmezsek o coğrafyayı istismar ederek, bize huzursuzluk olarak ihraç etmeye çalışan bir anlayış görürüz" ifadelerine yer verdi.Bakan Soylu, açıklamalarının ardından İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan şehit ve gazi aileleriyle telefonda konuştu.