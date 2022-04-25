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Giriş Tarihi: 25.4.2022 10:17

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Mardin'de Eren Abluka-6 Operasyonu başlatıldı

AA
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Mardin’de Eren Abluka-6 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan Eren Abluka-6 Operasyonu'nda 38 timden 569 jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusunun görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Abluka operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla sürdüğü kaydedildi.

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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Mardin'de Eren Abluka-6 Operasyonu başlatıldı
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