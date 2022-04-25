Kabaktepe’den 1915 olayları açıklaması: Yalanı, iftirayı ve utanmazlığı unutmayacağız!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Paylan'ın yasa teklifini İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti. ABD Başkanı Joe Biden ise 1915 Olayları ile ilgili olarak dün "soykırım" açıklaması yaptı. Bu iki konu gündemdeyken, bu sefer CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu provokasyona yeltenerek, 1915 olayları için kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamayacağını sosyal medyadan yazdı.

"TARİH; MEDENİYETİMİZ DIŞINDA…"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 1915 olaylarıyla ilgili gündemi sarsan açıklamalar sonrasında sosyal medyadan tepki gösterdi. Kabaktepe resmi Twitter hesabından yaptığı açılamada, "Tarih; medeniyetimiz dışında nice utanç verici savaşlara, soykırımlara, katliamlara tanık oldu" dedi.