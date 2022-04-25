Kim bu üst düzey jandarma subayı! Savcılık ‘Başkan’ın peşine düştü

"YÜZ BİN DOLARI ATARSANIZ BU İŞİ ÇÖZEBİLİRİZ"

Villaya gittiklerini ve üst düzey subayla görüştüklerini aktaran Sanjari, bu kişinin 'Yüz bin doları atarsanız bu işi çözebiliriz' dediğini, Hüdaiverdi'nin ise bu kişiye 'Başkanım' olarak hitap ettiğini belirten Sanjari, "Bu işten çok para isteyince bu iş gerçekleşmedi. Villadan ayrıldık" ifadelerini kullandı.