MHP’li Öztürk: Zilletin ortakları hadlerini iyice aştı

Yaptığı yazılı basın açıklamasında, Ermeni çetecilerinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan halka karşı uyguladıkları insanlık dışı mezalim sebebiyle 1915 yılında uygulanan tehciri "Ermeni Soykırımı" olarak göstermeye çalışanların yıllardır 24 Nisan'ı Ermeni Soykırımı Günü olarak kabul ettirmeye çalıştıklarını kaydeden MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk, "Tarihi gerçekleri çarpıtarak Türk'ü zalim, katil, cani bir millet olarak gösteremezsiniz," dedi.

KIRIKKALELİ CHP'Lİ HEMŞEHRİLERİM BUNU İÇLERİNE SİNDİREBİLECEKLER Mİ?

CHP Kırıkkale Teşkilatlarının ve Kırıkkaleli CHP'lilerin bu durum karşısında nasıl bir tepki vereceklerini de merak ettiğini ifade eden MHP'li Öztürk, "Hangi görüşe sahip olursa olsun, Kırıkkaleli hemşehrilerimin milli hassasiyetleri yüksektir. CHP İstanbul İl Başkanının ya da ittifak içerisindeki HDP'li milletvekilinin bu tavırları karşısında CHP'li hemşehrilerimin gereken tavrı göstereceğinden hiç şüphem yoktur. Zira onlar da bu durumu içlerine sindirmeyeceklerdir" diye konuştu.

TEHCİR GEREKLİYDİ

MHP'li Öztürk açıklamasına şöyle devam etti: "Osmanlı Devleti'nin son zamanlarındaki zayıflığından faydalanarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu da içine alacak bir Ermeni Devleti kurmanın planlarını yapanların, Ermeni Komitacılar aracılığıyla, yıllarca bölgede barış ve huzur içerisinde yaşayan Ermenileri ayaklandırma planları ve yine bölgede Ermenilerle dost ve kardeşçe yaşayan Türklere karşı uygulanan mezalim sonucunda ortaya çıkan Tehcir Kanunu, Ermenileri katletmek için değil, bölgede yaşanabilecek bir iç karışıklığa engel olmak için çıkarılmıştır."

TARİHİ GERÇEKLER SAPTIRILMASIN!

"Birçok Türk tarihçinin yanı sıra, konuya bağımsız bir bakış açısıyla yaklaşan tüm dünya tarihçilerinin de yıllardır haykırdığı bu gerçeği saptırmaya çalışan kimi dünya siyasetçilerine içeriden de destek verilmesi, büyük bir aymazlık örneğidir. Bilimsel ve tarihi gerçekleri inkâr eden bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz. Başta TBMM çatısı altında Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisine tanıdığı haklarla milletvekilliği yapan HDP'li Garo Paylan ve Türkiye'nin hayrına zerrece soluk solumayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olmak üzere, bu tarz bakış açısına sahip tüm siyasetçiler, 'Hırsız içeriden olunca kapı kilit tutmazmış' sözünün gerçekliğini ortaya koymaktadır."

HDP, NİFAK TOHUMLARI EKİYOR

Türkiye'nin uzun yıllara boyunca ASALA (Ermeni Terör Örgütü) ile verdiği mücadeleye de dikkat çeken MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "Dün ASALA'ya destek veren içerideki hainlerin TBMM şubesi olarak hareket edenler, bugün de başta PKK ve FETÖ olmak üzere her türlü terör örgütüne hamilik yapmaktadırlar. Her türlü nifak tohumlarının yetiştirilme merkezi olarak hareket eden HDP'nin kapatılmasını istediğimizde bizler anti demokrat olarak yaftalayanlar, acaba Garo Paylan'ın bu kanun teklifi karşısında nasıl bir tepki verecekler, merak içerisindeyiz" ifadelerine yer verdi.

KAFTANCIOĞLU'NUN TWITLERİ, AÇIK SEÇİK DESTEKTİR

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun özellikle 24 Nisan 2012 ve 2013 yıllarında attığı twitlerle Sözde Ermeni Soykırımı iddiasına açık seçik destek verdiğinin de altını çizen MHP'li Öztürk, "Bizler, 6'lı Ganyan İttifakına örtülü destek veren, masa altında tutmaya çalıştıkları HDP'nin artık su yüzüne çıktığını söyledikçe inkâr edenler, zaten düşünce yapısı bilinen CHP İstanbul İl Başkanının bu twitlerini de görmezden gelemezler!"

"NASIL İÇLERİNE SİNDİRECEKLER?"

"Erzurum'da, Bayburt'ta, Erzincan'da sözde Ermeni devleti uğruna katledilen yaşlıları, kadınları ve çocukları hiçe sayan Zilletçiler, arşiv kayıtlarını ve toplu mezarları da görmezden gelerek, bu safsataya destek vermektedirler. Şimdi asıl merak ettiğim şu: Atatürk'ün kurduğu partinin milletvekilleri bu durumu nasıl içlerine sindirecekler? Sözde milliyetçiler bu durumu nasıl içlerine sindirecekler? Millî Görüşçü olduklarını iddia edenler bu durumu nasıl içlerine sindirecekler?"

"MHP VE CUMHUR İTTİFAKI TÜRK MİLLETİNİN, VATANININ VE DEVLETİNİN SİGORTASIDIR"

"Bizler 'Zillet İttifakı' ifadesini kullandığımızda gücüne gidenlere soruyorum, bu ittifak millete mi hizmet etmektedir yoksa zillete mi? İttifaklarının adını 'Millet' koydular diye kimse bunların milletin menfaati için hayır soluk soluyacağını düşünmesin. Ancak şu da çok iyi bilinsin ki, Cumhur İttifakı var olduğu sürece, kimse Türk Milletinin menfaatlerine mugayir bir kalkışma içerisinde giremeyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı

Türk Milletinin, vatanının ve devletinin sigortasıdır," dedi.