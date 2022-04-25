Son dakika | Bakan Akar: 56 terörist etkisiz hale getirildi! Hudut hattı tamamen temizlenecek

Hulusi Akar, bu yılın başından itibaren hudutlarda 1819 kişinin yakalandığını, 125 bin 574 kişinin engellendiğini belirterek, "Hudutta görevli Mehmetçik 'hudut namustur' anlayışı içinde, gece gündüz demeden görevlerini yerine getiriyor." şeklinde konuştu.

"BİZİM TARİHİMİZ TEMİZ"

1915 olaylarına da değinen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu iddiaların hiçbir aslı yoktur. Bu asılsız iddialara ilişkin tarihçilerimizin ortaya koyduğu gerçekleri herkesin görmesini bekliyoruz. Bunlar, tarihten düşmanlık çıkarıyorlar. Bu, hiçbir şekilde bölge ve dünya barışına hizmet edecek bir çalışma değildir." değerlendirmesini yaptı.

Sözde "soykırım" iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Akar, "Bununla ilgili ABD kaynaklarından derlenmiş çalışmalar var. Bunlarda dahi hiçbir şekilde soykırım ifadesi yer almıyor. Ama şimdilerde olay politik gayretlerle çarpıtılıyor. Bizim tarihimiz temiz, utanılacak bir şeyimiz yok." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindeki komutanlar, bir süre bölgede araziyi inceledi, Mehmetçiğin Ramazan Bayramı'nı da kutladıktan sonra sınırın sıfır noktasından ayrıldı.