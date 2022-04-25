Son dakika haberleri... Kabine Toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Olayları ile ilgili ABD Başkanı Joe Biden'ın ifadelerine de tepki gösterdi.
"NEZDİMİZDE HİÇBİR HÜKMÜ YOKTUR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Joe Biden'ın sözlerinin hükmü olmadığını söyledi.
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Joe Biden'a '1915 Olayları' tepkisi! 'Bağışlamamız mümkün değil' | Video
Sözde Ermeni soykırımı hakkında Erdoğan "Ermeni iddialarının bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur. ABD Başkanının ifadelerini bu şekilde görüyor ve üzerinde durmaya değer bile duymuyoruz." dedi.