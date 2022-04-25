Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Joe Biden’a ’1915 Olayları’ tepkisi! ’Bağışlamamız mümkün değil’

"NEZDİMİZDE HİÇBİR HÜKMÜ YOKTUR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Joe Biden'ın sözlerinin hükmü olmadığını söyledi.

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Sözde Ermeni soykırımı hakkında Erdoğan "Ermeni iddialarının bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur. ABD Başkanının ifadelerini bu şekilde görüyor ve üzerinde durmaya değer bile duymuyoruz." dedi.