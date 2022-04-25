SON DAKİKA: BBP lideri Destici: Kandil de yerle bir edilecek!

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Gaziantep İl Başkanlığı tarafından organize edilen iftar programına katıldı. İftar programında partililere hitap eden Destici, Türkiye'nin düzenlediği askeri harekatları desteklediklerini, Pençe-Kilit operasyonu ile PKK terör örgütünün tamamen imha edileceğine inandığını belirterek, "Pençe- Kilit harekatı, milletimiz gibi biz de inanıyoruz ki, Kandil ile devam edecek ve Kandil yerle bir edilecek. PKK'nın inlerine girilerek orada PKK terör örgütü tamamen imha edilecektir. Bu sadece Kandil ile değil hemen sınırlarımızın öbür tarafında Kamışlı olsun Sincar olsun diğer bölgelerdeki bütün terör örgütü mensuplarına karşı da topyekun bir harekat gerçekleştirilmeli ve tamamen süpürülerek buralar terörden temizlenmelidir" diye konuştu.

Mustafa Destici, ABD'nin Suriye sınır hattında PKK/YPG'yi desteklediğini ve bu örgütün de bölgeden tamamen temizlenmesi ile Suriyeli mültecilerin ülkelerine gidebileceğini söyledi.

Sınır hatlarında yapılan askeri operasyonların ardından çok sayıda Suriyeli mültecinin ülkesine gönderilebileceğini belirten Destici, "Suriye'nin kuzeyinde bizim güneyimizde pek çok noktayı PKK/PYD terör örgütü ABD'nin desteğiyle kontrolü altında tuttuğu için Türkiye'ye gelen mültecilerin oraya dönmelerine izin vermiyorlar. O ülkede terör temizlendikten sonra Suriyeli sığınmacıların önemli bir kısmı o bölgelere geri gönderilecektir" dedi.