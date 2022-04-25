Son dakika: Anlaşma sağlandı, dudak uçuklatan rakam! Elon Musk, Twitter’ı satın aldı

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

Açıklamada görüşlerine yer verilen Musk, "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır." ifadesini kullandı.

Twitter'ı her zamankinden daha iyi hale getirmek istediğini belirten Musk, Twitter'ın muazzam bir potansiyeli olduğunu, onu ortaya çıkarmak için şirket ve kullanıcılarla birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini kaydetti.