Türkiye düşmanlığında birleştiler

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın imzasını taşıyan 1915 olaylarının soykırım olarak taınmasına dair skandal teklif, TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından iç tüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade edilmişti. Paylan'ın bu hadsiz girişimine tepkiler çığ gibi büyüdü.TBMM çatısı altında görev yapan ve milletvekili sıfatı taşıyan bir kimsenin asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu, ahlaksız bir tekliftir. İlgili şahıs derhal Yüce Türk Milletinden özür dilemelidir. Bu konuda gereken hukuki takibatı yapacağız... Sözde soykırım lobisini ve arkasındaki sabotaj şebekesini lanetliyoruz.Türkiye'de böyle bir kanun teklifini vermek Türkiye dışından bir cesaretin bir cüretin desteğiyle olabilir.1915 olayları hakkında milletimize ve tarihimize yönelik bir iftirayı TBMM'de kanun teklifi diye sunmak gaflet, dalalet ve hatta hıyanettir. Tarihsel gerçeklikten yoksun, uluslararası hukuk nezdinde geçersiz bu bühtanı reddediyoruz ve hükümsüz addediyoruz.Soykırım iftirasını kanun teklifine dönüştüren müfteri milletvekili Paylan'ı ve HDP'yi kınıyorum.Milletimize böylesine biriftirayı yakıştıran kişinin vekilliği de,buna izin veren parti grubununmeşruiyeti de sorgulanır.Milletimizilk seçimde HDP ve ortaklarınagereken cevabı verecek.Türkiye düşmanlarının maşasıolan PKK ile arasına mesafe koymayanHDP'nin milletvekili olan Garokanun teklifi, tarihi ve hukukî açıdankıymeti olmayan bir çöptür ve yok hükmündedir.Soykırımarayanlar uşaklık yaptıkları ülkelerintarihine baksınlar!Arşivleraçılsın denmesinerağmen Türk Milletine, devletine iftiraatamazsın Garo Paylan. Siyaseten okadar çaresizsiniz ki..İçimizde dolaşan Ermeniterör örgütü Asala artıklarına bir hatırlatma!Türk tarihinde soykırım yoktur.Türkler soykırım yapsaydı, bugünOrta Asya'dan Orta Avrupa'ya kadarTürk'ten başka millet olmazdı.Milletvekilikisvesiyle TBMM'ye sızmışemperyalist uşağıhadsiz meczubun ucuzprovokasyonları.TBMM'ye verilenkanun teklifitamamen birterör saldırısıdır.ABD Başkanı Joe Biden 1915 olaylarına ilişkin bu yılki '24 Nisan' açıklamasında 3 kez 'soykırım' ifadesini kulllandı. Dışişleri Bakanlığı "Tek taraflı ve seçici yaklaşımlar ahlaken sorunlu, siyaseten art niyetlidir. Siyasi saiklerle tarihi gerçekleri çarpıtan, bu tür açıklamaları ve kararları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz" açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "İkiyüzlülüklerinin en bariz örneğidir" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Biden'ın açıklaması Ermenistan'la yürümekte olan normalleşme sürecini sabote eder niteliktedir. Dar ve ufuksuz siyasi yaklaşımlar sadece husumet lobisine hizmet eder. Cumhurbaşkanımızın mesajları tezine güvenen bir yaklaşımın ürünüdür" dedi. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç da "Bu açıklamanın Türkiye Cumhuriyeti ve halkı nezdinde hiçbir geçerliliği ve hükmü yoktur"dedi. Biden'dan önceki iki ABD başkanı olan Donald Trump ve Barack Obama, konuya ilişkin yaptıkları tüm açıklamalarda Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen, "Meds Yeghern" ifadesini kullanmıştı. Biden, geçen yılki açıklamasında da 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanmıştı.ANKARAHDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınmasına yönelik verdiği kanun teklifi Millet İttifakı'nda çatlağa yol açtı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gizli ortağı HDP'nin teklifine ses çıkarmaz ve görmezden gelirken İYİ Parti lideri Meral Akşener şiddetle kınadı. Akşener, sosyal medya hesabından "TBMM'ye verdiği sözde 'soykırım' teklifiyle, milletimizin başını yere eğdirmeye kalkan hadsizliği şiddetle kınıyorum. Büyük Türk Milleti'nin, gurur duyulacak bir tarihi vardır. Bizler burada oldukça, hiçbir kirli ajanda bu gerçeği değiştiremez" değerlendirmesinde bulundu. HDP- CHP işbirliğine karşı çıktığı için İYİ Parti'deki görevlerinden alınan İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da"ABD'de 'soykırım yalanı' tezgâhtarlarının maşası olan terör destekçisi HDP ve Garo Paylan da bilsin ki: Tehcir, bir soykırım değil, Türk Milleti'nin varlık iddiasının tarihî ve mecburi bir hamlesidir. Allah ömür verdikçe, hadsiz hainlere doğruları haykırmaya da devam edeceğiz" sözleri ile tepkisini dile getirdi. Siyasi kulislerde, CHP'nin sessizliğinin gizli ittifak ortaklığını iyice ayyuka çıkardığı konuşuluyor.Bu arada CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da provokasyona yeltendi. Tanrıkulu'nun Twitter hesabından yaptığı "107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz" paylaşımına vatandaşlar büyük tepki gösterdi.