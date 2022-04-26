Açgözlülere acımayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısına başkanlık etti. Yaklaşık 1.5 saat süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, şunları söyledi:Doğalgaz ve elektrik başta olmak üzere pek çok üründe ciddi sübvansiyonlarla vatandaşımızı korumamıza rağmen, ortaya çıkan fiyat artışlarının can yakıcı düzeyde olduğunun farkındayız. Şüphesiz en çok üzüldüğümüz nokta da, küresel ekonomideki ve kurlardaki dengesizlikleri bahane eden kimi açgözlülerin, ülke içinde fiyatları aşırı yükselterek haksız kazanç peşine düşmeleridir.Ne küresel emtia fiyatlarındaki yükselişle, ne kurla, ne diğer maliyetlerle izah edilmeyecek bu tablonun müsebbiplerinin iki dünyada da elimiz yakalarında olacaktır. Baharın ve ardından yaklaşan yaz aylarının sağlayacağı rahatlamaya şimdiden gözünü dikenlere karşı da teyakkuz halindeyiz. Bundan sonra milletimizin temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizçe artıranlara karşı en küçük bir müsamaha göstermeyeceğimizi, en küçük bir acıma duymayacağımızı buradan açıkça ilan ediyorum.Ramazan Bayramı günlerine denk gelen yaklaşık 1.5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını, öne çekerek cuma gününden itibaren ödeyeceğimizin bilgisini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Ayrıca, 15 milyar liralık ilave sosyal yardım destek paketiyle ilgili çalışmalarda da sona gelinmiştir.Artık tüm fedakârlıkların karşılığını alma, hasadını yapma vaktinin eşiğindeyiz. Ülkemizi vesayetin zincirlerinden kurtardık, enflasyonu da yeneceğiz. Ülkemizi darbelerin utancından kurtardık, hayat pahalılığının da üstesinden geleceğiz. Ülkemizi terör örgütlerinin pençesinden kurtardık, çarşı-pazardaki ateşi de söndüreceğiz.Çeşitli ülkelerin yönetimleri ve parlamentoları tarafından güya tanınan Ermeni iddialarına ilişkin ifadelerin, bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur. ABD Başkanı'nın açıklamasını da bu şekilde görüyor ve tamamı yalan-yanlış bilgiler üzerine kurulu olduğu için, üzerinde durmaya değer bile bulmuyoruz. Sayın Biden'ın önce Ermeniler ile olan bu tarihi iyi öğrenmesi lazım, gayet iyi bilmesi lazım. Bunları bilmeden kalkıp Türkiye'ye meydan okumaya kalkmasını bizim bağışlamamız mümkün değil.Bu densizliğin, kendi ülkemizin Meclis'inde, milli iradenin tecelligâhı olan bu yüce kurumda sergilenmesini ise saygısızlığın ötesinde açık bir ihanet olarak görüyoruz. Geçmişte kimi zaman sözlü olarak ortaya konan bu ihanetin, kanun teklifi seviyesine yükseltilmiş olması, ister istemez, bu alçakları kimlerin cesaretlendirdiği sorusunu akıllarımıza getirmektedir.Meclis'teki grubunun bir diğer üyesinin, eli kanlı teröristin biriyle yakın ilişkisinin ortaya çıkması sebebiyle milletvekilliği düşürülen HDP, asılsız Ermeni iddialarının da bayraktarlığına soyunarak, adeta ısrarla bu ülkenin partisi olmak istemediğini söylemektedir. Ermeni isyanlarında Kürt kardeşlerimizin yaşadığı yerlerde de çok büyük kayıplar verilmiştir. Dilinden Kürtleri düşürmeyen HDP'nin, çoluk çocuk demeden onları katleden Ermeni çetecilerin borazanlığını yapmasının takdirini milletimize bırakıyoruz.TBMM'mizin, haddi de, hukuku da, ahlakı da çiğneyen bu alçaklığın hesabını, müsebbibinden soracağına ve gereğini mutlaka yapacağına inanıyorum.BM Genel Sekreteri Sayın Guterres'le mevcut durumu ve bundan sonra atılabilecek ortak adımları kapsamlı şekilde değerlendirdik. Yarın (bugün) da Sayın Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğiz.14 Mayıs Cumartesi günü Rize-Artvin Havalimanımızı hizmete açmayı planladığımızın müjdesini milletimizle paylaşmak istiyorum.2022 yılında, son operasyonlar da dâhil olmak üzere, güney sınırlarımızda etkisiz hale getirilen terörist sayısı bini bulmuştur.Pençe-Kilit Operasyonu'nun amacı da, Zap bölgesini teröristlerden tümüyle temizlemektir. Böylece teröristlerin ülkemizle irtibatları tamamen kesilecektir.Sınırlarımız dibinde bir terör koridoru oluşturulmasına asla izin vermeyeceğimizi bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Şehirlerimize yönelik saldırılara taşeronluk etme hevesindeki örgütçülerin ve terörist heveslilerinin başlarını ezmeyi sürdüreceğimizden de kimsenin şüphesi olmasın.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek yargı temsilcileriyle Çankaya Köşkü'ndeki iftarda bir araya geldi. Devlet işleyişinde her işin başının adalet olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz, dirlik olmaz, güvenlik olmaz, kalkınma, ilerleme, refah olmaz.Mevcut Anayasamız maalesef ruhunu darbecilerin üflediği bir anayasa metnidir. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle milli iradeyi zayıflatan, antidemokratik girişimlere kapı aralayan yönetimde çift başlılık sorununa son verdik ancak tüm bu revizyonlara rağmen Anayasa'mıza sirayet etmiş vesayetçi ruhu tamamen ortadan kaldıramadık.(Sivil anayasa için) Geçtiğimiz yıl bir çağrı yapmış, kendi hazırlıklarımızı da tamamlamıştık ancak muhalefet partilerinin hiçbiri ortaya somut bir anayasa metni koyamadığı için bu gayretimiz şimdilik yarım kaldı.İnşallah 2023 seçimleri sonrası Türkiye bu meselesini de çözecek siyasi vasata kavuşmuş olacaktır.