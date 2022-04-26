AK Parti’li Yılmaz’dan CHP’li Özel’e tepki

AK Parti'li Zeynep Gül Yılmaz, Türkiye'nin yakın dönem tarihi açısından kritik süreçlerden biri olarak gösterilen Gezi kalkışmasının başta ekonomi olmak üzere pek çok alanda zarara neden olduğunu söyledi. Gezi Parkı'nda başlayan ve ülkenin birçok yerinde geniş çaplı bir kaos ortamı oluşturan eylemlerin doğrudan maliyetinin 1,4 milyar dolar, dolaylı maliyetinin ise 100'lerce milyar doları bulduğunu kaydeden Yılmaz, Gezi kalkışmasını 'ihanet' olarak nitelendirdi.

"MİLLETİMİZE VE ÜLKEMİZE VERİLEN MADDİ MANEVİ ZARARI UNUTMADIK"

Üzerinden yaklaşık 9 yıl geçmesine rağmen etkisinin hala sürdüğünü belirten Yılmaz, "Gezi kalkışmasında meselenin ağaç olmadığını hepimiz yaşadığımız olaylarda gördük. Gezi vandallığında 58 kamu binası, 68 MOBESE kamerası, 3 bin 337 işyeri, 90 belediye otobüsü, 214 özel araç, 240 polis aracı, 45 ambulans, 14 parti binasına zarar verildi. Hatta Türk bayrağı yakıldı. Bu bir direniş değil; şiddettir, vandallıktır, vatana ihanettir. Bu millete, bu ülkeye verilen maddi manevi zararı asla unutmadık, unutmayacağız." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZI KİMSE TEHDİT EDEMEZ"

AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde Gezi Ana Davasında verilen mahkumiyet kararının ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e de tepki gösterdi. Özel'in Cumhurbaşkanı'nı tehdit etmesinin milli iradeyi yok saymak olduğunu vurgulayan Yılmaz, "20 yıldır vesayetten hesap soran, terör örgütlerinin inlerine giren, emperyalizmin kirli planlarını bozan, tehditlere boyun eğmeyen Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Her daim milletimizin desteğini ve hayır duasını alan Sayın Cumhurbaşkanımızı hiç kimse tehdit edemez. Demokratik meşruiyete sahip Cumhurbaşkanımızı tehdit etmek, Türkiye'yi tehdit etmektir, milli iradeyi yok saymaktır. Demokrasiyi kabullenin artık. Özlemini duyduğunuz vesayetçi eski Türkiye yok artık" dedi.