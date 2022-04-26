Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere ve İrlanda’da anma töreni

Çanakkale Savaşları'nın 107'nci yıldönümünde Avustralya ve Yeni Zelanda'da düzenlenen Anzak Günü anma törenlerine katılan milyonlarca Anzak, savaşta hayatını kaybeden atalarını andı. Her iki ülkede de şafak ayinleri ile başlayan anma törenleri, resmi geçit törenleriyle devam etti. Törenlere, Avustralya ve Yeni Zelanda'da yaşayan Türkler de katıldı. Melbourne kentindeki yürüyüşe giden Kıbrıs Savaşı Gazisi Osman Kemal Altunç, "Bir gazi olarak hem mutluyum ve gururluyum hem de üzüntülüyüm. Çünkü harp kolay değil, kazanmak da var kaybetmek de" dedi. İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan törenlere ise İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ve İngiltere Veliaht Prensi William ile eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton da katıldı. İrlanda'nın başkenti Dublin'de Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Hakan Olcay'ın da davetli olduğu tören, Grangegorman Askeri Mezarlığı'nda düzenlendi.