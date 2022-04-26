Bakan Akar, Ramstein Hava Üssü’nde





Bakan Akar, toplantı öncesinde aralarında Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Tunus Savunma Bakanı Imed Memmich'un da bulunduğu bazı mevkidaşları ile ayaküstü sohbet etti. 30'dan fazla ülkenin savunma bakanının katıldığı toplantıda, Rusya'nın saldırısının ardından son durum ile yardım konularının ele alınması bekleniyor.