Bakan Kurum: Türkiye artık vatandaşlarını afetlere teslim etmiyor

"Ne acıdır ki bu cennet vatanımızın büyük bir kısmı deprem riski altında. Son 100 yılda, ülkemizin hemen hemen her yerinde acı hikayelere tanık olduk. Meydana gelen büyük depremlerde 80 bin canımızı yitirdik. İşte 2 yıl önce Elazığ'da da aynı acıyı yaşadık, yine ocaklara aynı acı düştü. Deprem olur olmaz Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, devletimizin tüm kurumları, kusursuz bir koordinasyonla, adeta bir seferberlik ruhuyla Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizin yardımına koştuk." ifadelerini kullanan Kurum, bakanlıklar, AFAD, Jandarma, UMKE, Kızılay, Kentsel Dönüşüm ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, TOKİ ve İller Bankası ile bir ay boyunca Elazığ'ın cadde ve sokaklarından ayrılmadıklarını aktardı.

"DEPREMİN ARDINDAN HİÇBİR VATANDAŞIMIZI AÇIKTA BIRAKMADIK"

Bir enkaz alanından diğerine giderek depremzedelerin yanında yer aldıklarını anlatan Kurum, "Şu anda iftarımızı yaptığımız Abdullahpaşa Mahallemizin sokakları, binaları, şu duvarları şahittir ki ne zaman bir sokağın köşesini dönsek acaba oradan bir güzel haber alabilir miyiz umudunu yaşadık. Ne zaman ekiplerimiz, AFAD'ımız 'Sessizlik' diye bağırsalar kalbimiz birisi bulunur diye heyecanla çarptı." diye konuştu.

Kurum, o bir ay boyunca Türkiye'nin büyük bir aile olduğuna işaret ederek tüm fertlerin millet olmanın ne anlama geldiğini tüm dünyaya gösterdiğini kaydetti. "Bu anlamda 'Gel kardeşim' diyerek sarsılan binlerce eli sımsıkı tutan, milletimizi yüreğine saran tüm arama kurtarma, hasar tespit ekiplerimize ve bizi bu süreçte yalnız bırakmayan, her zaman bizleri destekleyen, bağrına basan tüm kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum." diyen Kurum, depremin ardından hiçbir vatandaşı açıkta bırakmadıklarını vurguladı.