Başörtüsüne hakaret davasında karar açıklandı!

"TEŞBİHTE BULUNDUM, YANLIŞ ANLAŞILDI İSE ÖZÜR DİLERİM"

Sanık İsmail Hakkı Temel esasa ilişkin savunmasında "Ben bir kadına hakaret edecek karakterde birisi değilim. Orada aramızda gerçekleşen bir diyalog sırasında bir teşbihte bulundum. Bu ifadem yanlış anlaşıldı ise kendisinden özür dilerim. Daha önce de özür dilemiştim" dedi.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Kararını açıklayan hakim olay günü belediye binasında belediye meclis görevlilerine test yapıldığı, kişilerin ve görüşlerin ayrıştırılmaması gereken ortamda kişi ve görüşleri ayrıştırır şekilde hangi partiden olduğunun sorgulanmasının karşı tarafta ben soran kişi ile aynı görüşte değilsem, bana farklı davranırlar mı endişesi oluşturacak nitelikte olduğunu belirtti. İşlemi yapan kişinin başörtülü olması nedeniyle kendisinin hangi görüşten olduğunun tespiti ile kendisine farklı uygulama yapılacağı endişesi olduğu söylenen sözlerin içeriğinin hakaret oluşturmadığını belirtti. Hakim "Sanığın korona virüs testi yapılması nedeniyle hangi partiden olduğunun neden sorulduğunu sorduğu ve bu şekilde siyaseten sorulduğu zannı ile farklı partiden olduklarının tesbiti halinde sadece bu sebeple ayrım yapılabileceği endişesi ile 'ama senin kafanda şu şey varken ben sana nasıl güvenebilirim, beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim' dediği anlaşılmakta, söylenen sözlerin karşı tarafı küçük düşürücü, onur, şeref ve saygınlığı hedef alır nitelikte olmadığı görülmektedir" diyerek unsurları itibariyle oluşmayan müsnet suçtan sanığın beraatına karar verdi.