Destici Kocaeli’den Kılıçdaroğlu’na yüklendi: “Bir çift sözün yok mu?”

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kocaeli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İftar programında konuşan Destici, Gezi Davası ile ilgili açıklamada bulunan CHP'lilere yüklendi. Destici yapmış olduğu açıklamasında, "Daha birinci ayağında, siz çıkıp yanınıza CHP Grup Başkanvekili olarak savcımızı şehit eden teröristleri katilleri, devrim şehitleri olarak adlandırılan DHKP-C'nin uzantılarını alıp yetmez PKK'nın uzantılarını alıp basın açıklaması yaparsanız ve Cumhurbaşkanımıza dil uzatan açıklamalar yaparsanız biz bunu kabul etmeyiz" dedi.



KAYA: 2 YIL ARADAN SONRA BİRLİKTEYİZ

Programın açılış konuşmasını yapan Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, "Yaklaşık 2 yıldır birbirimizden ayrı evlerimizde kapalı bir şekilde iftarlarımızı yaptık. Covid salgını hem tüm dünyayı hem de ülkemizi etkisi altına almıştı. Bugün 2 yıl aradan sonra sizlerle bir aradayız. Bizi bugüne ulaştıran Allah'a şükürler olsun. Ben teşriflerinden dolayı kıymetli genel başkanımıza aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerine, gazilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



MECLİSE GELMİŞ ERMENİ VATANDAŞI HAİNLER VAR

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici yaptığı konuşmasında, "Bizler böyle güzel iftar sofralarında oruç açarken kahramanlarımız sınırlarda mücadele ediyorlar. İş, bizim askerimizin pençe vurması ile bitmiyor. Terörist sadece Gabar'da Cudi'de değil, terörist TBMM'ye kadar gelmiş. Sadece kendi gelmekle kalmamış Ermeni çetelerinin artıklarını da getirmiş. Bunlar aynı soyun ürünü. Bunların efendileri aynı. Bunlar kolaylıkla iş birliği yapabiliyor. Birisi mecliste PKK'yı savunuyor, diğer hain de 1915 olaylarının, sözde soykırımın tanınması için hukuksuz bir kanun teklifi veriyor. Elbette ki kabul edilmedi. Onun bu hadsizliği göstermiş olması bile bizim gafillerin gözlerini açmasına vesile olur. Şu an Ermenistan'da bir tane Türk bulamazsınız. Turist olarak bile gitmesine izin vermezler. Bizim vatandaşımız olan Ermenileri ayırıyorum. Ama bir de on binlerce kaçak Ermeni var. Bir de HDP -PKK kontenjanından meclise gelmiş Ermeni vatandaşı hainler var.

"BU YÜZDEN CUMHUR İTTİFAKI"

İşte bizim sözümüz bu hainleredir. Kim bu millete hainlik ediyorsa kim ki bu millete iftira atıyorsa karşısında bizi ve Alperenleri, sizi bulacaktır. Bununla eş zamanlı olarak bakıyoruz ki 24 Nisan'da CHP'nin PKK sevdalısı bir milletvekili çıkıyor ve Müslüman Türk milletine iftira atıyor. Bu konuda yargımız savcılıklarımız harekete geçmiştir. Bu vatan sahipsiz değildir. Bizim cumhur ittifakında oluş nedenimiz de budur. Devletin varlığı ve istiklali içindir. Filistin'de yapılan zulümlerin durması, Türkistan'da zulmün durması, Batı Trakya Türklüğünün özgürleşmesi için Türk yurdu olan Musul ve Kerkük'ün büyük Türk milletiyle bütünleşmesi için atılan bütün adımları kıymetli görüyoruz. Bunun sekteye uğramaması için Cumhur İttifakı diyoruz. Kendimiz için, partimiz için değil milletimiz, devletimiz tüm mazlum Müslümanlar için istiyoruz.

"KILIÇDAROĞLU İKİ KELAM ETSENE"

CHP'nin Genel Başkanı her konuda konuşuyor. Ben beklerim ki Sayın Kılıçdaroğlu iki çift söz de Ermeni kökenli olmasına rağmen Türk milletinin hoş görülüğü sayesinde milletvekili olarak oturuyor ama hainlik yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu iki kelamda bu haine etsene duysun bu millet. Kendi milletini soykırımla suçlarken buna söyleyecek bir çift söz yok mu? Milletimiz bekliyor biz de bekliyoruz. Her zaman sormaya devam edeceğiz.

"CUMHURBAŞKANINA PARMAK SALLAYAMAZSINIZ"

Mahkeme dün Gezi Davası diye bilinen bir davayla ilgili karar verdi. Gidelim geçmişe bakalım Taksim'de ağacın söküldüğü söylenerek Ankara'da da eylem başlamıştı bunun amacı hükümeti değiştirmekti ama milletimizin irfanı ve cesaretiyle buna fırsat verilmedi. Bunu kim finanse ettiyse, kim ayarladıysa yargı bunun cezasını verecektir. Yargı bağımsızdır. Daha birinci ayağında siz çıkıp yanınıza CHP Grup Başkanvekili olarak yanınıza savcımızı şehit eden teröristleri katilleri, devrim şehitleri olarak adlandırılan DHKP-C'nin uzantılarını alıp yetmez PKK'nın uzantılarını alıp basın açıklaması yaparsanız ve Cumhurbaşkanımıza dil uzatan açıklamalar yaparsanız biz bunu kabul etmeyiz. Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'na parmak sallayan herkes cezasını çeker. CHP,PKK,TKP,HDP,DHKP-C,TİP bunların hepsi yan yana yürüyor. Bunların CHP'nin dostları.

"PROBLEMLERİMİZİ DE ÇÖZECEĞİZ"

Tabii ki zorluklarımız var bu zorlukları da el birliğiyle aşacağız özellikle düşük maaş alan emeklilerimiz, para kazanamayan çiftçilerimiz bu sorunları biliyoruz. Tekrar arttırılmasını teklif ettik ve şu an gündemde. Komisyon tekrardan toplanacak enflasyon farkı ödenecek ve asgari ücret enflasyona ezilmeyecek. Düşük ücret alan emekli maaşlarımız iyileştirme müjdesi verildi. Fahiş fiyatlara dair de yaptırım uygulanacak. İçimizde bu durumları fırsata çeviren ahlaksızlar var. Devlet bunları kapatalı, yargıya havale etmeli. Ticarette ahlakı terk edenler esnafsa esnaf odasından, tüccarsa tüccar odasından ifşa edilerek çıkartılmalıdır. Bu milletin cebine kim elini atıyorsa elleri kırılmalıdır" şeklinde konuştu.