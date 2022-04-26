Muhalefetin iddialarını çürüten rakamlar! İşte Türkiye’deki Suriyeliler hakkında iddia ve gerçekler

Türkiye'de mülteciler üzerinden büyük bir provokasyon sahneleniyor. Suriyeliler, önce yalan haberlerle hedef alınıyor; ardından birkaç adli vaka piyasaya sürülerek vatandaş tahrik edilmeye çalışılıyor

Yürütülen kirli kampanya ile Türkiye'deki Suriyelilerin vergi ödemeden araba satın aldıkları, su, elektrik ve doğalgaz faturası ödemedikleri, hastanede sıra beklemedikleri, gibi birçok asılsız iddia ortaya atılıyor

TÜRKİYE'DE DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 2021 yılında Doğu illerimizde ve Güney illerimizde olmak üzere toplam 451.096 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. 14 Nisan 2022 tarihi itibarıyla 2022 yılında ülkemize girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 127.256 olarak kayıtlara geçmiştir.

LK GÜNÜNDEN BUGÜNE SURİYE İÇ SAVAŞI VE TÜRKİYE'NİN GÖÇ POLİTİKASI

Türkiye'nin İç Savaşı Bitirmek İçin Attığı Diplomatik Adımlar



Türkiye başından beri Suriye'deki iç savaşı bitirmek istiyor.

Halep'ten Sivillerin Tahliyesi



-Türkiye'nin öncülüğünde 50 bine yakın sivil Halep ten tahliye edildi. (Aralık 2016)



-Şubat-Mart 2018: Türkiye'nin Rusya ile yaptığı görüşmeler sonucunda Doğu Guta'dan 45 bin sivil tahliye edildi.

Cenevre Görüşmeleri



-30 Haziran 2012: BM bünyesinde başladı.

-14 Aralık 2017: Cenevre 8 görüşmeleri yapıldı.

-Türkiye, başından beri Cenevre görüşmelerini destekledi.

Astana Görüşmeleri (11 Kez)



-4-5 Mayıs 2017: Türkiye. Rusya ve İran'ın garantörlüğünde çatışmasızlık ve gerginliği azaltma bölgeleri oluşturuldu.

Türkiye'nin İdlib İntikali



-12 Ekim 2017: TSK ateşkes gözlem noktaları kurma amacıyla İdlib'e intikal etti.

-12 gözlem noktası kuruldu.

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi (Soçi, 29-30 Ocak 2018)



-Anayasa komitesi kurulması çağrısı yapıldı.

-Komite için 150 kişilik aday havuzu belirlendi.

Soçi Mutabakatı (17 Eylül 2018)



-Esed rejimi gerginliği azaltma bölgelerine saldırmaya devam ediyordu.



-Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, bu konuda ek bir mutabakata vardı.

Suriye Konulu Dörtlü İstanbul Zirvesi.



-Katılımcılar Türkiye, Rusya, Fransa, Almanya.

Türkiye, Rusya ve İran'ın Katıldığı Üçlü Zirveler



-Soçi Zirvesi (22 Kasım 2017)

-İstanbul Zirvesi (4 Nisan 2018)

-Soçi Zirvesi (14 Şubat 2019)

-Ankara Zirvesi (16 Eylül 2019)

-Tahran Zirvesi (7 Eylül 2018)

Üçlü zirvelerin en önemli gündemi:



-Sivil katliamların durdurulması

-İnsani yardımlar

-Suriye'de yeni anayasa hazırlanması

-BM gözetiminde serbest ve adil seçimler yapılması

NOT: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile onlarca kez yüz yüze ve telefonda görüşme gerçekleştirdi

İÇ SAVAŞIN ACI BİLANÇOSU:



-1 milyon kişi hayatını kaybetti.

-13,5 milyondan fazla insan ülke içinde ve dışında yerinden edildi.

-6,8 milyon Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

-3,76 milyon kişi Türkiye'ye sığındı.

-6,5 milyonu çocuk 14,6 milyon sivil, insani yardıma muhtaç hale geldi.

-Esed rejimi 217 kimyasal silah saldırı yaptı.

-En az 15 bin kişi rejim tarafından işkence edilerek öldürüldü