IRAK Bölgesel Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığını eleştirerek "PKK, fakirlerin evlerini yakıyor ve haraç alıyor" dedi Dizayi, Erbil merkezli bir TV kanalına, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dizayi, PKK'nın "Mahmur'da, Sincar'da, Kerkük'ün yakınlarına kadar ve Hanekin'de sorun yarattığına" dikkati çekti. Yetkili, PKK'nın IKBY'de kendisini bir alternatif olarak dayattığına işaret ederek, "PKK, Kandil ve Kandil yamacı gibi bu bölgelerde kendisini bir alternatif olarak görüyor ve bölgelerin isimlerini değiştiriyor. Bu kabul edilemez. Acaba kim bu bölgelerin isimlerini değiştirme, kendi güçlerini dayatma ve halktan haraç alma hakkını vermiş?" dedi. Dizayi, PKK nedeniyle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini belirtti.